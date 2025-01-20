Беспилотники прилетели в Татарстан и Калугу, власти говорят об "обломках" – видео

В ночь на 20 января, кроме Казани, неизвестные беспилотники атаковали также в России Татарстан и Калугу. Об этом сообщают местные власти, а паблики распространяют видео (осторожно, ненормативная лексика).

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В Татарстане атаковано промышленное предприятие. Пресс-служба главы региона Рустама Минниханова сообщает, что все беспилотники якобы были обезврежены.

Сам Минниханов утром 20 января просто поздоровался в своем Telegram-канале и ничего не написал об атаке.

В комментариях к приветствию люди пишут, что их "бомбят немножко", и спрашивают, вести ли детей в школу.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал, что ночью были якобы уничтожены два БпЛА, а затем еще четыре – в Калуге и Бабининском районе.

Также он сообщил о падении "обломков" (россияне регулярно заявляют именно об "обломках", не признавая полноценных ударов по своим объектам, даже если есть масштабные последствия. – Ред.) на территорию предприятия на окраине Калуги, что повлекло за собой "незначительное возгорание", которое уже ликвидировали.

Также беспилотники атаковали российскую Казань. Там гремели взрывы и работала противовоздушная оборона. Россияне говорят об аналоги "Байрактара", БпЛА "Лютий".