Беспилотники прилетели в Татарстан и Калугу, власти говорят об "обломках" – видео
В ночь на 20 января, кроме Казани, неизвестные беспилотники атаковали также в России Татарстан и Калугу. Об этом сообщают местные власти, а паблики распространяют видео (осторожно, ненормативная лексика).
В Татарстане атаковано промышленное предприятие. Пресс-служба главы региона Рустама Минниханова сообщает, что все беспилотники якобы были обезврежены.
Сам Минниханов утром 20 января просто поздоровался в своем Telegram-канале и ничего не написал об атаке.
В комментариях к приветствию люди пишут, что их "бомбят немножко", и спрашивают, вести ли детей в школу.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша написал, что ночью были якобы уничтожены два БпЛА, а затем еще четыре – в Калуге и Бабининском районе.
Также он сообщил о падении "обломков" (россияне регулярно заявляют именно об "обломках", не признавая полноценных ударов по своим объектам, даже если есть масштабные последствия. – Ред.) на территорию предприятия на окраине Калуги, что повлекло за собой "незначительное возгорание", которое уже ликвидировали.
Также беспилотники атаковали российскую Казань. Там гремели взрывы и работала противовоздушная оборона. Россияне говорят об аналоги "Байрактара", БпЛА "Лютий".
- 14 января Украина нанесла очередной удар по Энгельсу. Также в ту ночь были атакованы множество других объектов в 12 разных регионах РФ.
- В ночь на 16 января в четырех регионах России фиксировали беспилотники и слышали взрывы.
- 17 января в РФ заявили об ударе по промышленному объекту в городе Людиново Калужской области.