Генштаб підтвердив удари по нафтобазі "Ліскінська" та Смоленському авіазаводу

Під атаку потрапив командний пункт росіян у тимчасово окупованій Волновасі

Український військовий (Фото: Генштаб)

У ніч проти 21 січня Сили оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтобазу й авіаційний завод. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

За даними військових, друге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. На цей раз – у ніч проти 21 січня.

У результаті удару палають резервуари з паливно-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснєфть".

Окрім цього, Сили оборони уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу у Смоленській області, де модернізуються й виробляються бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території підприємства.

У Генштабі зазначили, що також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.