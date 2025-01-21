Генштаб підтвердив удари по нафтобазі "Ліскінська" та Смоленському авіазаводу
У ніч проти 21 січня Сили оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтобазу й авіаційний завод. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
За даними військових, друге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області Росії. На цей раз – у ніч проти 21 січня.
У результаті удару палають резервуари з паливно-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російській державних корпорацій "Роснєфть".
Окрім цього, Сили оборони уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу у Смоленській області, де модернізуються й виробляються бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території підприємства.
У Генштабі зазначили, що також продовжується ураження пунктів управління російської окупаційної армії. Зокрема, завдано удару по командному пункту 29 загальновійськової армії Росії у тимчасово окупованій Волновасі Донецької області. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі.
- Увечері 20 січня 2025 року росіяни заявили про повторну дронову атаку на нафтобазу у Воронезькій області. У результаті падіння одного з безпілотників на територію об'єкта сталося нове загоряння.
- Міністерство оборони РФ нарахувало 55 нібито збитих безпілотників у ніч проти 21 січня. Вибухи лунали у Смоленській, Ростовській, Воронезькій, Саратовській, Бєлгородській і Брянській областях.