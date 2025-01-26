Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: знищено 200 "шахедів"
"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Сили оборони завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників росіян на території Орловської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

По об’єктах окупантів вдарили підрозділи Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони.

Є інформація про сильну вторинну детонацію, зазначили в Генштабі.

"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", – йдеться у повідомленні.

  • 23 грудня 2024 року ГУР повідомило, що в економічній зоні "Алабуга", що у російському Татарстані, знищено склад із деталями до дронів-камікадзе типу Shahed на $16 млн.
  • 26 грудня Сили оборони уразили склад зберігання ударних дронів окупантів в Орловській області Росії.
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