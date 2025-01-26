Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: знищено 200 "шахедів"
Сили оборони завдали удару по складах зберігання ударних безпілотників росіян на території Орловської області. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.
По об’єктах окупантів вдарили підрозділи Повітряних сил ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Було уражено бетоновані споруди, де зберігались термобаричні бойові частини, якими споряджаються дрони.
Є інформація про сильну вторинну детонацію, зазначили в Генштабі.
"Результати та масштаби пошкоджень уточнюються, але попередньо відомо, що понад 200 "шахедів" вже не буде застосовано проти нашої країни", – йдеться у повідомленні.
- 23 грудня 2024 року ГУР повідомило, що в економічній зоні "Алабуга", що у російському Татарстані, знищено склад із деталями до дронів-камікадзе типу Shahed на $16 млн.
- 26 грудня Сили оборони уразили склад зберігання ударних дронів окупантів в Орловській області Росії.