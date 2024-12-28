Сили оборони уразили склад зберігання "шахедів" в Орловській області Росії

Операція знизила потенціал РФ з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України, зазначили в Генштабі

"Шахед" (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У четвер, 26 грудня, Сили оборони уразили склад зберігання ударних дронів окупантів в Орловській області Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

Удару по об’єкту Збройних сил Росії завдали Повітряні сили ЗСУ разом з іншими підрозділами Сил оборони.

Унаслідок вогневого ураження знищено склад зберігання, обслуговування та ремонту дронів-камікадзе типу Shahed, який складався з низки бетонних захищених споруд.

Зазначена бойова операція суттєво знизила потенціал окупантів з проведення повітряних нальотів ударних БпЛА по цивільній інфраструктурі України.

23 грудня 2024 року ГУР повідомило, що в економічній зоні "Алабуга", що у російському Татарстані, знищено склад із деталями до дронів-камікадзе типу Shahed на $16 млн.

25 грудня стало відомо, що дрони СБУ уразили склад боєприпасів на полігоні "Кадамовський" у Ростовській області Росії.