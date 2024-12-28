Силы обороны поразили склад хранения "шахедов" в Орловской области

Операция снизила потенциал РФ по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины, отметили в Генштабе

"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В четверг, 26 декабря, Силы обороны поразили склад хранения ударных дронов оккупантов в Орловской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по объекту Вооруженных сил России нанесли Воздушные силы ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны.

В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе типа Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

Указанная боевая операция существенно снизила потенциал оккупантов по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

23 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в экономической зоне "Алабуга", расположенной в российском Татарстане, уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн.

25 декабря стало известно, что дроны СБУ поразили склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.