Силы обороны поразили склад хранения "шахедов" в Орловской области
"Шахед" (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В четверг, 26 декабря, Силы обороны поразили склад хранения ударных дронов оккупантов в Орловской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Удар по объекту Вооруженных сил России нанесли Воздушные силы ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны.

В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе типа Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.

Указанная боевая операция существенно снизила потенциал оккупантов по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.

  • 23 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в экономической зоне "Алабуга", расположенной в российском Татарстане, уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн.
  • 25 декабря стало известно, что дроны СБУ поразили склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.
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