Силы обороны поразили склад хранения "шахедов" в Орловской области
В четверг, 26 декабря, Силы обороны поразили склад хранения ударных дронов оккупантов в Орловской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Удар по объекту Вооруженных сил России нанесли Воздушные силы ВСУ вместе с другими подразделениями Сил обороны.
В результате огневого поражения уничтожен склад хранения, обслуживания и ремонта дронов-камикадзе типа Shahed, состоявший из ряда бетонных защищенных сооружений.
Указанная боевая операция существенно снизила потенциал оккупантов по проведению воздушных налетов ударных БпЛА по гражданской инфраструктуре Украины.
- 23 декабря 2024 года ГУР сообщило, что в экономической зоне "Алабуга", расположенной в российском Татарстане, уничтожен склад с деталями к дронам-камикадзе типа Shahed на $16 млн.
- 25 декабря стало известно, что дроны СБУ поразили склад боеприпасов на полигоне "Кадамовский" в Ростовской области.