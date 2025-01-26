Рязанський НПЗ вдруге за дві доби атакували невідомі безпілотники – фото, відео
Рязанський НПЗ (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда повідомила, що в ніч проти 26 січня у Рязанській області лунали вибухи. У мережі ширяться відео займання на місцевому нафтопереробному заводі.

Пропагандистські ресурси країни-агресора, посилаючись на слова жителів регіону, заявили, що Рязанську область близько трьох годин атакували невідомі безпілотники.

Губернатор Павло Малков підтвердив факт атаки, водночас про влучання на території НПЗ нічого не сказав.

Фото: соцмережі
Фото: соцмережі

Дві доби тому сталася одна з наймасованіших атак на Росію. Під удар, зокрема, потрапив Рязанський нафтопереробний завод і Ново-Рязанська ТЕЦ.

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