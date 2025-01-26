Рязанський НПЗ вдруге за дві доби атакували невідомі безпілотники – фото, відео

Дві доби тому сталася одна з наймасованіших атак на Росію, під удар тоді потрапив цей НПЗ

Рязанський НПЗ (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російська воєнна пропаганда повідомила, що в ніч проти 26 січня у Рязанській області лунали вибухи. У мережі ширяться відео займання на місцевому нафтопереробному заводі.

Пропагандистські ресурси країни-агресора, посилаючись на слова жителів регіону, заявили, що Рязанську область близько трьох годин атакували невідомі безпілотники.

Губернатор Павло Малков підтвердив факт атаки, водночас про влучання на території НПЗ нічого не сказав.

Фото: соцмережі

Дві доби тому сталася одна з наймасованіших атак на Росію. Під удар, зокрема, потрапив Рязанський нафтопереробний завод і Ново-Рязанська ТЕЦ.

У ніч проти 21 січня 2025 року Сили оборони уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема нафтобазу й авіаційний завод.

Міноборони РФ нарахувало тоді понад пів сотні нібито збитих БпЛА, під атакою було шість регіонів.