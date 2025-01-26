Рязанский НПЗ второй раз за двое суток атаковали неизвестные беспилотники – фото, видео

Двое суток назад произошла одна из самых массированных атак на Россию, под удар тогда попал этот НПЗ

Рязанский НПЗ (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Российская военная пропаганда сообщила, что в ночь на 26 января в Рязанской области раздавались взрывы. В сети распространяются видео возгорания на местном нефтеперерабатывающем заводе.

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Пропагандистские ресурсы страны-агрессора со ссылкой на слова жителей региона заявили, что Рязанскую область около трех часов атаковали неизвестные беспилотники.

Губернатор Павел Малков подтвердил факт атаки, в то же время о попадании на территории НПЗ ничего не сказал.

Фото: соцсети

Двое суток назад произошла одна из самых массированных атак на Россию. Под удар, в частности, попал Рязанский нефтеперерабатывающий завод и Ново-Рязанская ТЭЦ.

В ночь на 21 января 2025 года Силы обороны поразили ряд важных объектов на территории России, в частности нефтебазу и авиационный завод.

Минобороны РФ насчитало тогда более полусотни якобы сбитых БпЛА, под атакой было шесть регионов.