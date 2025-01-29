Нова масована атака на Росію: ймовірно, знов горів один з найбільших НПЗ – відео
До Росії вже котру ніч поспіль прилітають невідомі безпілотники. Загалом у ніч проти 29 січня було більше як сотня дронів, а у Воронезькій області, ймовірно, було атаковано нафтопереробний завод, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
"Кстово, Нижньогородська область РФ. Там НПЗ. Вже не перша атака на нього. Чим менше НПЗ, тим менше пального та інших ресурсів у росіян", – написав він.
Про атаки на один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез у місті Кстово – повідомлялось, зокрема, у лютому 2023-го і в березні 2024-го.
Міноборони РФ традиційно заявило про нібито збиті дрони.
У воєнному відомстві держави-агресорки заявили, що сили протиповітряної оборони РФ нібито перехопили і знищили 104 українські безпілотники.
47 – над територією Курської області, 27 – над територією Брянської області, 11 – над територією Смоленської області, сім – над територією Тверської області, чотири – над територією Бєлгородської області, три – над територією Нижньогородської області, три – над територією Калузької області, один – над територією Ростовської області й один – над територією Ленінградської області.
- 26 січня Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: було знищено 200 "шахедів".
- У ніч проти 27 січня Росію теж атакували невідомі безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 32 нібито знищених.
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