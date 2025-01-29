До Росії вже котру ніч поспіль прилітають невідомі безпілотники. Загалом у ніч проти 29 січня було більше як сотня дронів, а у Воронезькій області, ймовірно, було атаковано нафтопереробний завод, повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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"Кстово, Нижньогородська область РФ. Там НПЗ. Вже не перша атака на нього. Чим менше НПЗ, тим менше пального та інших ресурсів у росіян", – написав він.

Про атаки на один з найбільших нафтопереробних заводів Росії – Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез у місті Кстово – повідомлялось, зокрема, у лютому 2023-го і в березні 2024-го.

Міноборони РФ традиційно заявило про нібито збиті дрони.

У воєнному відомстві держави-агресорки заявили, що сили протиповітряної оборони РФ нібито перехопили і знищили 104 українські безпілотники.

47 – над територією Курської області, 27 – над територією Брянської області, 11 – над територією Смоленської області, сім – над територією Тверської області, чотири – над територією Бєлгородської області, три – над територією Нижньогородської області, три – над територією Калузької області, один – над територією Ростовської області й один – над територією Ленінградської області.

26 січня Сили оборони вдарили по складах БпЛА росіян в Орловській області: було знищено 200 "шахедів".

У ніч проти 27 січня Росію теж атакували невідомі безпілотники. Міністерство оборони РФ нарахувало 32 нібито знищених.

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