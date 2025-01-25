ГУР атакувало російський "МегаФон", пів Росії без зв'язку
Українські кіберфахівці ГУР атакували одного з найбільших операторів зв’язку Росії — "МегаФон". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки.
У результаті в багатьох містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, почалися перебої зі зв'язком, інтернетом і роботою мобільних застосунків.
За даними співрозмовника, "МегаФон" причетний до підтримки російської агресії. Після атаки 24 січня росіяни масово скаржилися на збої в роботі мережі. Російська влада назвала це технічними проблемами, а в компанії заявили, що їхня мережа працює "нормально".
Розвідники повідомили, що атака також зачепила інших операторів, таких як Yota, і тимчасово відключила доступ до популярних сервісів, як-от Steam, Twitch і Discord, які використовують російські військові.
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