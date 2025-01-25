ГУР атакувало російський "МегаФон", пів Росії без зв'язку

Російська влада назвала це технічними проблемами, а в компанії заявили, що їхня мережа працює "нормально"

Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Українські кіберфахівці ГУР атакували одного з найбільших операторів зв’язку Росії — "МегаФон". Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у Головному управлінні розвідки.

У результаті в багатьох містах, включно з Москвою та Санкт-Петербургом, почалися перебої зі зв'язком, інтернетом і роботою мобільних застосунків.

За даними співрозмовника, "МегаФон" причетний до підтримки російської агресії. Після атаки 24 січня росіяни масово скаржилися на збої в роботі мережі. Російська влада назвала це технічними проблемами, а в компанії заявили, що їхня мережа працює "нормально".

Розвідники повідомили, що атака також зачепила інших операторів, таких як Yota, і тимчасово відключила доступ до популярних сервісів, як-от Steam, Twitch і Discord, які використовують російські військові.

12 грудня 2024 року ГУР "привітало" росіян з Днем конституції банером на сайті Держдуми зі словами "Страны россия не существует". А сайт Конституційного суду РФ був заблокований.

З 30 грудня до 1 січня ГУР "вітало" росіян з Новим роком святковою кібератакою на нафтовий сектор, зокрема Лукойл.