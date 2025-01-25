ГУР атаковало российский "МегаФон", половина России без связи

Российские власти назвали это техническими проблемами, а в компании заявили, что их сеть работает "нормально"

Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Украинские киберспециалисты ГУР атаковали один из крупнейших операторов связи России – "МегаФон". Об этом LIGA.net сообщил источник в Главном управлении разведки.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В результате во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, начались перебои со связью, интернетом и работой мобильных приложений.

По данным собеседника, "МегаФон" причастен к поддержке российской агрессии. После атаки 24 января россияне массово жаловались на сбои в работе сети. Российские власти назвали это техническими проблемами, а в компании заявили, что их сеть работает "нормально".

Разведчики сообщили, что атака также затронула других операторов, в частности Yota, и временно отключила доступ к популярным сервисам, таким как Steam, Twitch и Discord, которые используют российские военные.

12 декабря 2024 года ГУР "поздравило" россиян с Днем конституции баннером на сайте Госдумы со словами "Страны россия не существует". А сайт Конституционного суда РФ был заблокирован.

С 30 декабря по 1 января ГУР "приветствовало" россиян с Новым годом праздничной кибератакой на нефтяной сектор, в том числе Лукойл.