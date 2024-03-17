Дрони СБУ атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії
За атакою дронів на Слов'янський нафтопереробний завод у Росії стоїть Служба безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем ЗСУ, повідомило поінформоване джерело LIGA.net. Це уже 12-й нафтопереробний завод, який останнім часом атакували безпілотники СБУ.
Зі слів джерела, удар був успішним – "зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які були основною ціллю".
Слов'янський НПЗ – відносно невелике підприємство, його потужність – 4 млн тонн нафти на рік. Завод випускає мазут, суднове паливо, лігроїн (важкий бензин). Нафтопереробний завод, на базі якого створене ТОВ "Слов'янськ Еко", був побудований у 1993 році.
Він розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю і входить до п'ятірки найбільших у регіоні. До складу підприємства входять установки з перероблення нафти, ємності для зберігання сировини, а також власні залізничні колії й естакади для зливу та наливу.
- 12 березня внаслідок удару дронів на нафтопереробному заводі "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у російському місті Кстово (четвертий за потужністю в Росії) вийшла з ладу установка, на яку припадає понад 50% потужності заводу з первинного перероблення.
- 13 березня Служба безпеки України атакувала дронами три з п'яти найбільших НПЗ Росії – у Кстово, Рязані та Кірішах (Ленінградська область). Також російська влада повідомила про зупинку Новошахтинського НПЗ у Ростовській області. Найбільша шкода була завдана Рязанському НПЗ (третій за величиною в Росії) – він, ймовірно, втратив 70% потужності первинного перероблення нафти.
- 15 березня під удар потрапив невеликий НПЗ "Перший завод" в Калузькій області.
- 16 березня ударні дрони СБУ атакували три російські НПЗ. Усі три підприємства розташовані в Самарській області й входять до складу Роснєфті з 2007 року, коли їх конфіскували у нафтової компанії ЮКОС. Проєктна потужність Сизранського НПЗ – 8,5 млн тонн нафти на рік, Новокуйбишевського – 8,3 млн тонн, Куйбишевського – 7 млн тонн.