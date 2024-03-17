Дрони СБУ атакували вже 12 нафтопереробних заводів у Росії

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За атакою дронів на Слов'янський нафтопереробний завод у Росії стоїть Служба безпеки України спільно з Силами спеціальних операцій та Силами безпілотних систем ЗСУ, повідомило поінформоване джерело LIGA.net. Це уже 12-й нафтопереробний завод, який останнім часом атакували безпілотники СБУ.

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Зі слів джерела, удар був успішним – "зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які були основною ціллю".

Слов'янський НПЗ – відносно невелике підприємство, його потужність – 4 млн тонн нафти на рік. Завод випускає мазут, суднове паливо, лігроїн (важкий бензин). Нафтопереробний завод, на базі якого створене ТОВ "Слов'янськ Еко", був побудований у 1993 році.

Він розташований у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю і входить до п'ятірки найбільших у регіоні. До складу підприємства входять установки з перероблення нафти, ємності для зберігання сировини, а також власні залізничні колії й естакади для зливу та наливу.