Дроны СБУ атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России

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За атакой дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод в России стоит Служба безопасности Украины вместе с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ, сообщил информированный источник LIGA.net. Это уже 12-й нефтеперерабатывающий завод, который в последнее время атаковали беспилотники СБУ.

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По словам источника, удар был успешным – "зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые были основной целью".

Славянский НПЗ – относительно небольшое предприятие, его мощность – 4 млн тонн нефти в год. Завод выпускает мазут, судовое топливо, нафту (тяжелый бензин). Нефтеперерабатывающий завод, на базе которого создано ООО "Славянск Эко", построен в 1993 году.

Он расположен в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края и входит в пятерку крупнейших в регионе. В состав предприятия входят установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья, а также собственные железнодорожные пути и эстакады для слива и налива.