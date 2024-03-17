Дроны СБУ атаковали уже 12 нефтеперерабатывающих заводов в России
За атакой дронов на Славянский нефтеперерабатывающий завод в России стоит Служба безопасности Украины вместе с Силами специальных операций и Силами беспилотных систем ВСУ, сообщил информированный источник LIGA.net. Это уже 12-й нефтеперерабатывающий завод, который в последнее время атаковали беспилотники СБУ.
По словам источника, удар был успешным – "зафиксирован большой пожар в районе атмосферных колонн, которые были основной целью".
Славянский НПЗ – относительно небольшое предприятие, его мощность – 4 млн тонн нефти в год. Завод выпускает мазут, судовое топливо, нафту (тяжелый бензин). Нефтеперерабатывающий завод, на базе которого создано ООО "Славянск Эко", построен в 1993 году.
Он расположен в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края и входит в пятерку крупнейших в регионе. В состав предприятия входят установки по переработке нефти, емкости для хранения сырья, а также собственные железнодорожные пути и эстакады для слива и налива.
- 12 марта в результате удара дронов на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Нижнегороднефтеоргсинтез" в российском городе Кстово (четвертый по мощности в России) вышла из строя установка, на которую приходится более 50% мощности завода по первичной переработке.
- 13 марта Служба безопасности Украины атаковала дронами три из пяти крупнейших НПЗ России – в Кстово, Рязани и Киришах (Ленинградская область). Также российские власти сообщили об остановке Новошахтинского НПЗ в Ростовской области. Наибольший ущерб был причинен Рязанскому НПЗ (третий по величине в России) – он, вероятно, потерял 70% мощности первичной переработки нефти.
- 15 марта под удар попал небольшой НПЗ "Первый завод" в Калужской области.
- 16 марта ударные дроны СБУ атаковали три российских НПЗ. Все три предприятия находятся в Самарской области и входят в состав Роснефти с 2007 года, когда их конфисковали у нефтяной компании ЮКОС. Проектная мощность Сызранского НПЗ – 8,5 млн тонн нефти в год, Новокуйбышевского – 8,3 млн тонн, Куйбышевского – 7 млн тонн.