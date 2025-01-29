В Россию уже которую ночь подряд прилетают неизвестные беспилотники. В общей сложности в ночь на 29 января было более сотни дронов, а в Воронежской области предположительно был атакован нефтеперерабатывающий завод, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Кстово, Нижегородская область РФ. Там НПЗ. Уже не первая атака на него. Чем меньше НПЗ, тем меньше горючего и других ресурсов у россиян", – написал он.

Об атаках на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России – Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез в городе Кстово – сообщалось, в частности, в феврале 2023-го и в марте 2024-го.

Минобороны РФ традиционно заявило о якобы сбитых дронах.

В военном ведомстве государства-агрессора заявили, что силы противовоздушной обороны РФ якобы перехватили и уничтожили 104 украинских беспилотника.

47 – над территорией Курской области, 27 – над территорией Брянской области, 11 – над территорией Смоленской области, семь – над территорией Тверской области, четыре – над территорией Белгородской области, три – над территорией Нижегородской области, три – над территорией Калужской области, один – над территорией Ростовской области и один – над территорией Ленинградской области.

26 января Силы обороны ударили по складам БпЛА россиян в Орловской области: было уничтожено 200 "шахедов".

В ночь на 27 января Россию тоже атаковали неизвестные беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 32 якобы уничтоженных.

Читайте также: ГУР атаковало российский "МегаФон", половина России без связи