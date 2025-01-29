Четыре из четырех дронов ГУР достигли целей. Серьезно поврежден НПЗ в Кстово – источник

В ГУР говорят об успешном поражении нефтебазы, об этом свидетельствуют и видео пожара. Однако власти РФ традиционно признают лишь "обломки"

Иллюстративное фото: ГУР

Подтверждено поражение украинскими беспилотниками российской нефтебазы компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны.

Объект, обеспечивающий деятельность российских оккупационных войск, был атакован около полуночи по местному времени (около 23:00 по Киеву).

Жители Кстово в соцсетях сообщают о по меньшей мере трех взрывах на предприятии.

В то же время собеседник из ГУР утверждает, что было четыре попадания по территории нефтебазы.

В результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БпЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.

В то же время Минобороны РФ традиционно отчитывалось о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках, насчитало таких аж 104.

Губернатор Нижненовгородской области Глеб Никитин утверждал, что на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали якобы лишь обломки сбитого беспилотника, в результате чего возникло возгорание.

26 января Силы обороны ударили по складам БпЛА россиян в Орловской области: было уничтожено 200 "шахедов".

В ночь на 27 января Россию тоже атаковали неизвестные беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 32 якобы уничтоженных.

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