Четыре из четырех дронов ГУР достигли целей. Серьезно поврежден НПЗ в Кстово – источник
Подтверждено поражение украинскими беспилотниками российской нефтебазы компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области. Собеседник LIGA.net в военной разведке сообщил, что за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны.
Объект, обеспечивающий деятельность российских оккупационных войск, был атакован около полуночи по местному времени (около 23:00 по Киеву).
Жители Кстово в соцсетях сообщают о по меньшей мере трех взрывах на предприятии.
В то же время собеседник из ГУР утверждает, что было четыре попадания по территории нефтебазы.
В результате атаки нефтебаза получила значительные повреждения, все четыре БпЛА, выпущенные по вражескому объекту, достигли целей.
В то же время Минобороны РФ традиционно отчитывалось о якобы сбитых и перехваченных беспилотниках, насчитало таких аж 104.
Губернатор Нижненовгородской области Глеб Никитин утверждал, что на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали якобы лишь обломки сбитого беспилотника, в результате чего возникло возгорание.
- 26 января Силы обороны ударили по складам БпЛА россиян в Орловской области: было уничтожено 200 "шахедов".
- В ночь на 27 января Россию тоже атаковали неизвестные беспилотники. Министерство обороны РФ насчитало 32 якобы уничтоженных.
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