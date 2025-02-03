В РФ насчитали 70 беспилотников. Атакован Астраханский газоперерабатывающий завод: видео
В ночь на 3 февраля в России был атакован Астраханский газоперерабатывающий завод. Соответствующие видео распространяют в российских пабликах, также об этом написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
"Это один из ключевых энергетических объектов РФ, обеспечивающий переработку газового конденсата и производство бензина, дизельного горючего и не только", – написал он.
Коваленко подчеркнул, что этот завод оказывает влияние на военно-промышленный комплекс России, поскольку топливно-энергетический сектор является основным источником финансирования оборонной сферы.
В Минобороны РФ традиционно отчитались лишь о якобы сбитых беспилотниках.
В этот раз государство-агрессор насчитало 70 якобы сбитых и перехваченных украинских беспилотников: 27 – над территорией Ростовской области; 25 – над территорией Волгоградской области; семь – над территорией Астраханской, пять – над территорией Воронежской, четыре – над территорией Белгородской и два – над территорией Курской области.
- В ночь на 29 января четыре из четырех дронов ГУР достигли целей: было серьезно повреждено НПЗ в Кстово.
- В ночь на 31 января Украина поразила завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка", который входит в десятку крупнейших НПЗ России.