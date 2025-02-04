У Києві впали уламки дрона, у Черкаській області пожежі. Наслідки атаки 4 лютого

За попередніми даними, жертв внаслідок атаки дронів немає

Ліквідація наслідків атаки (Фото: ДСНС)

Росія 4 лютого атакувала Київ та область дронами. В одному з районів столиці знайшли уламки ворожих БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні двічі за ніч: близько 01:00 та 05:00. В столиці та області працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок атаки в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-поверхової недобудови були виявлені уламки дрона. Руйнувань та постраждалих немає, пожежа не виникла, зазначив мер.

Також ворог атакував Черкаси, повідомили у ДСНС. Внаслідок ударів виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.

Два займання ліквідували, а третя пожежа ще триває, на місці працюють вогнеборці.

У Сумській обласній військовій адміністрації також повідомляють про наслідки нічної атаки. В регіоні впади два дрони – один на території Буринської громади, другий на території Сумської. За попередніми даними люди не постраждали.

У першому випадку, вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках та понад 20 – у закладі освіти. У другому випадку – зруйновано і пошкоджено дачні будинки.

2 лютого до 11 осіб зросла кількість загиблих через удар по Сумах 31 січня. В лікарні помер 18-річний хлопець.

У ніч проти 1 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя: понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.

Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, є постраждалий і загибла.

Також ворог ударив по багатоповерхівці у Полтаві. Станом на ранок 2 лютого відомо про 12 загиблих, серед яких двоє дітей.