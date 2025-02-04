У Києві впали уламки дрона, у Черкаській області пожежі. Наслідки атаки 4 лютого
Ліквідація наслідків атаки (Фото: ДСНС)

Росія 4 лютого атакувала Київ та область дронами. В одному з районів столиці знайшли уламки ворожих БпЛА, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні двічі за ніч: близько 01:00 та 05:00. В столиці та області працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок атаки в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-поверхової недобудови були виявлені уламки дрона. Руйнувань та постраждалих немає, пожежа не виникла, зазначив мер.

Також ворог атакував Черкаси, повідомили у ДСНС. Внаслідок ударів виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.

Два займання ліквідували, а третя пожежа ще триває, на місці працюють вогнеборці.

У Сумській обласній військовій адміністрації також повідомляють про наслідки нічної атаки. В регіоні впади два дрони – один на території Буринської громади, другий на території Сумської. За попередніми даними люди не постраждали.

У першому випадку, вибуховою хвилею пошкоджено понад 30 вікон у житлових будинках та понад 20 – у закладі освіти. У другому випадку – зруйновано і пошкоджено дачні будинки.

Читайте також
У Полтаві завершено рятувальні роботи після російської атаки, серед загиблих і постраждалих діти
київкиївська областьппоатака дронів