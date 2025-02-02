Удар по Сумах 31 січня. Кількість загиблих зросла, помер 18-річний хлопець – фото

Удар по Сумах (Фото: ДСНС)

В Сумах помер 18-річний постраждалий внаслідок влучання БпЛА Росії у багатоповерхівку 30 січня. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар.

Кількість загиблих зросла до 11 осіб.

"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", – написав він.

Денис Журба (Фото: t.me/kobzarartemsn)

У ніч проти 30 січня російський дрон влетів у багатоповерхівку в Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів. Рятувальники впродовж дня дістали з-під завалів дев'ять тіл мешканців, 14 осіб постраждали.