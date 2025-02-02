Удар по Сумах 31 січня. Кількість загиблих зросла, помер 18-річний хлопець – фото
В Сумах помер 18-річний постраждалий внаслідок влучання БпЛА Росії у багатоповерхівку 30 січня. Про це повідомив міський голова Артем Кобзар.
Кількість загиблих зросла до 11 осіб.
"Сьогодні в лікарні помер 18-річний Денис Журба, який отримав поранення внаслідок ворожої атаки 30 січня. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним і близьким. Розділяємо ваш біль і схиляємо голови в скорботі", – написав він.
У ніч проти 30 січня російський дрон влетів у багатоповерхівку в Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів. Рятувальники впродовж дня дістали з-під завалів дев'ять тіл мешканців, 14 осіб постраждали.
- У ніч проти 1 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя: понівечені автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад.
- Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, є постраждалий і загибла.
- Також ворог ударив по багатоповерхівці у Полтаві. Станом на ранок 2 лютого відомо про 12 загиблих, серед яких двоє дітей.