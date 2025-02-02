Удар по Сумам 31 января. Число погибших возросло, умер 18-летний парень – фото
В Сумах скончался 18-летний пострадавший в результате попадания БпЛА России в многоэтажку 30 января. Об этом сообщил городской голова Артем Кобзарь.
Число погибших возросло до 11 человек.
"Сегодня в больнице скончался 18-летний Денис Журба, получивший ранение в результате вражеской атаки 30 января. Выражаем самые искренние соболезнования родным и близким. Разделяем вашу боль и склоняем головы в скорби", – написал он.
В ночь на 30 января российский дрон влетел в многоэтажку в Сумах. Были разрушены девять квартир и 12 балконов. Спасатели в течение дня извлекли из-под завалов девять тел жителей, 14 человек пострадали.
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