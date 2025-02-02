У Полтаві завершено рятувальні роботи після російської атаки, серед загиблих і постраждалих діти
Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці п'ятиповерхівки у Полтаві, зруйнованої російською атакою 1 лютого. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Через удар РФ загинули 14 людей, серед них дві дитини віком дев'ять та 12 років.
Постраждали 20 осіб, з них четверо – діти віком три місяці, два, вісім та 12 років.
Вдалося врятувати 22 людини. Психологи ДСНС та Національної поліції допомогли 206 особам, зокрема 11 дітям.
- У ніч проти 1 лютого російські війська здійснили масовану дронову атаку на Запоріжжя: понівечено автівки, автомийка, приватні гаражі, житлові будинки та навчальний заклад. Також вранці загарбники завдали удару по Харкову, через що є постраждалий та загибла.
- Того дня під час масованої атаки по Україні Росія використала понад 40 ракет та 123 дрони.