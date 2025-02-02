Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці п'ятиповерхівки у Полтаві, зруйнованої російською атакою 1 лютого. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Через удар РФ загинули 14 людей, серед них дві дитини віком дев'ять та 12 років.

Постраждали 20 осіб, з них четверо – діти віком три місяці, два, вісім та 12 років.

Вдалося врятувати 22 людини. Психологи ДСНС та Національної поліції допомогли 206 особам, зокрема 11 дітям.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС