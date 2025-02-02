Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте пятиэтажки в Полтаве, разрушенной атакой 1 февраля. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Из-за удара РФ погибли 14 человек, среди них два ребенка в возрасте девять и 12 лет.

Пострадали 20 человек, из них четверо – дети три месяца, два, восемь и 12 лет.

Удалось спасти 22 человека. Психологи ГСЧС и Национальной полиции помогли 206 человек, в том числе 11 детям.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС