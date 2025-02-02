В Полтаве завершены спасательные работы после атаки РФ, среди погибших и пострадавших дети
Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте пятиэтажки в Полтаве, разрушенной атакой 1 февраля. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Из-за удара РФ погибли 14 человек, среди них два ребенка в возрасте девять и 12 лет.
Пострадали 20 человек, из них четверо – дети три месяца, два, восемь и 12 лет.
Удалось спасти 22 человека. Психологи ГСЧС и Национальной полиции помогли 206 человек, в том числе 11 детям.
- В ночь на 1 февраля российские войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье: повреждены автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение. Также утром захватчики нанесли удар по Харькову, из-за чего есть пострадавший и погибшая.
- В тот день во время массированной атаки по Украине Россия использовала более 40 ракет и 123 дрона.