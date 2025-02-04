В Киеве упали обломки дрона, в Черкасской области пожар. Последствия атаки 4 февраля

По предварительным данным, жертв в результате атаки дронов нет

Ликвидация последствий атаки (Фото: ГСЧС)

Россия 4 февраля атаковала Киев и область дронами. В одном из районов столицы обнаружили обломки вражеских БпЛА, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Воздушная тревога была объявлена в регионе дважды за ночь: около 01:00 и 05:00. В столице и области работала противовоздушная оборона.

В результате атаки в Печерском районе столицы на нескольких этажах 18-этажного недостроя были обнаружены обломки дрона. Разрушений и пострадавших нет, пожара не было, отметил мэр.

Также враг атаковал Черкассы, сообщили в ГСЧС. В результате ударов возникли пожары на территории трех частных предприятий.

Два возгорания ликвидировали, а третий пожар еще продолжается, на месте работают пожарные.

В Сумской областной военной администрации также сообщают о последствиях ночной атаки. В регионе упали два дрона – один на территории Буринской общины, второй на территории Сумской. По предварительным данным, люди не пострадали.

В первом случае, взрывной волной повреждено более 30 окон в жилых домах и более 20 – в учебном заведении. Во втором случае – разрушены и повреждены дачные дома.

2 февраля до 11 человек возросло число погибших из-за удара по Сумам 31 января. В больнице скончался 18-летний парень.

В ночь на 1 февраля российские войска совершили массированную дроновую атаку на Запорожье: повреждены автомобили, автомойка, частные гаражи, жилые дома и учебное заведение.

Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, есть пострадавшие и погибшие.

Также враг ударил по многоэтажке в Полтаве. По состоянию на утро 2 февраля известно о 12 погибших, среди которых двое детей.