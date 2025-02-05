Росія атакувала "шахедами" Харків, в місті виникли пожежі
Вночі 5 лютого Росія атакувала "шахедами" центр Харкова. В місті зафіксовані "прильоти" та виникли пожежі, повідомив мер Ігор Терехов.
За його словами, ворог вдарив по адміністративній будівлі у Салтівському районі близько 02:33. На місці виникла пожежа. В багатоповерхівці навпроти вибиті вікна, також постраждала автозаправка.
"Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", – написав Терехов.
Близько 03:15 мер повідомив про ще один приліт, але на цей раз в Основʼянському районі. На місці також виникла пожежа.
Як розповів Суспільному директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, ворожий "шахед" влучив у Салтівському районі по адмінбудівлі, яка є пам’яткою архітектури. В неї загорівся дах на площі 200 кв. м.
"Ще одне влучання зафіксували в Слобідському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, ударний безпілотник поцілив по будівлі навчального закладу", – йдеться в повідомленні.
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