Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів. На Київщині виникла пожежа – фото

Інформації про постраждалих внаслідок ворожої атаки не надходило

Наслідки атаки по Київській області (Фото: Нацполіція регіону)

Росія в ніч проти 7 лютого атакувала Україну 112 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 81 БпЛА, повідомили у Повітряних силах.

Ворог запускав дрони з напрямків міст Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 81 "шахеда" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

31 безпілотник-імітатор був локаційно втрачений.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Київщина та Хмельниччина.

У Київській області сталася пожежа гаража в Броварському районі, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також пошкоджені вікна господарчого приміщення.

Зазначається, що влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено, інформації про постраждалих не надходило.

4 лютого внаслідок атаки РФ у Києві впали уламки дрона, а у Черкаській та Сумській областях виникли пожежі.

5 лютого Росія атакувала "шахедами" Харків, в місті виникли пожежі.