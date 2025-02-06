Росія атакувала Україну 77 ударними БпЛА та двома ракетами: є наслідки у трьох областях

Полювання на "шахеди" (Фото: Сухопутні війська)

У ніч проти 6 лютого російські загарбники випустили по Україні майже вісім десятків БпЛА та дві балістичні ракети, більшість цілей було збито, але є наслідки в трьох областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

З 19:00 5 лютого окупанти атакували Україну 77 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово й Шаталово та двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 56 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

Ще 18 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківська, Черкаська та Дніпропетровська області.

У ніч проти 4 лютого Росія атакувала Україну 65 ударними дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили понад три десятки ворожих БпЛА.

У Києві було зафіксовано падіння уламків безпілотника. А в Черкасах через атаку виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.

У ніч проти 5 лютого росіяни атакували українські регіони понад сотнею ударних безпілотників і дронів-імітаторів, а також двома балістичними ракетами.