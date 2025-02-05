Росіяни вночі атакували Україну 104 безпілотниками та двома ракетами: що вдалося збити
У ніч проти 5 лютого росіяни атакували українські регіони понад сотнею ударних безпілотників та дронів-імітаторів, а також двома балістичними ракетами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
З 20:00 4 лютого окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Кіровоградська, Сумська, Харківська та Донецька області.
- У ніч проти 4 лютого Росія атакувала Україну 65 ударними дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили понад три десятки ворожих БпЛА.
- У Києві було зафіксовано падіння уламків безпілотника. А в Черкасах через атаку виникли пожежі на території трьох приватних підприємств.