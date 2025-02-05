Росіяни вночі атакували Україну 104 безпілотниками та двома ракетами: що вдалося збити

Робота ППО (Фото: Telegram-канал Володимира Зеленського)

У ніч проти 5 лютого росіяни атакували українські регіони понад сотнею ударних безпілотників та дронів-імітаторів, а також двома балістичними ракетами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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З 20:00 4 лютого окупанти атакували двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та 104 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Хмельницькій та Кіровоградській областях.

Ще 42 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Кіровоградська, Сумська, Харківська та Донецька області.