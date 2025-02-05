Россияне ночью атаковали Украину 104 беспилотниками и двумя ракетами: что удалось сбить

Работа ПВО (Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского)

В ночь на 5 февраля россияне атаковали украинские регионы более сотней ударных беспилотников и дронов-имитаторов, а также двумя баллистическими ракетами. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

С 20:00 4 февраля оккупанты атаковали двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Орел, Курск, Брянск и Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 57 ударных БпЛА в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Еще 42 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Киевская, Кировоградская, Сумская, Харьковская и Донецкая области.