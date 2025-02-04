Россияне ударили баллистикой по Изюму: четверо погибших и два десятка раненых
Олег Синегубов (Фото: Харьковская ОВА)

Во вторник, 4 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По словам Синегубова, оккупанты применили баллистическую ракету.

По предварительным данным, погибли четыре человека. По состоянию на 12:01 известно о 17 раненых, пять из них госпитализированы.

Впоследствии Синегубов уточнил, что россияне нанесли удар по центру города и добавил, что количество раненых увеличилось до 20 человек.

ДОПОЛНЕНО В 12:25. Глава ОВА сообщил, что еще один человек находится под завалами.

Из-за атаки оккупантов частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом.

  • Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погибла женщина.
  • Позже Зеленский опубликовал видео последствий утренней российской атаки на Украину.
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