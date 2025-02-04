Россияне ударили баллистикой по Изюму: четверо погибших и два десятка раненых

Россияне ударили баллистикой по Изюму: четверо погибших и два десятка раненыхдополнено
Во вторник, 4 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По словам Синегубова, оккупанты применили баллистическую ракету.
По предварительным данным, погибли четыре человека. По состоянию на 12:01 известно о 17 раненых, пять из них госпитализированы.
Впоследствии Синегубов уточнил, что россияне нанесли удар по центру города и добавил, что количество раненых увеличилось до 20 человек.
ДОПОЛНЕНО В 12:25. Глава ОВА сообщил, что еще один человек находится под завалами.
Из-за атаки оккупантов частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом.
- Утром 1 февраля российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову, в результате чего погибла женщина.
- Позже Зеленский опубликовал видео последствий утренней российской атаки на Украину.