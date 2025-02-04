Росіяни вдарили балістикою по Ізюму: четверо загиблих і два десятки поранених

Росіяни вдарили балістикою по Ізюму: четверо загиблих і два десятки пораненихдоповнено
У вівторок, 4 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області, унаслідок чого є загиблі та поранені. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
За словами Синєгубова, окупанти застосували балістичну ракету.
За попередніми даними, загинули чотири людини. Станом на 12:01 відомо про 17 поранених, пʼять із них – ушпиталені.
Згодом Синєгубов уточнив, що росіяни завдали удару по середмістю і додав, що кількість поранених збільшилась до 20 людей.
ДОПОВНЕНО О 12:24. Очільник ОВА повідомив, що ще одна людина знаходиться під завалами.
Через атаку окупантів частково зруйновано адміністративні будівлі, пошкоджено житловий пʼятиповерховий будинок.
- Вранці 1 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Харкову, унаслідок чого загинула жінка.
- Згодом Зеленський опублікував відео наслідків ранкової російської атаки на Україну.