Росіяни вдарили дроном по одному з найбільших ринків Харкова

Харків (Ілюстративний скриншот)

Росіяни вдарили дроном по одному з найбільших ринків у Київському районі Харкова. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Міський голова попередньо написав про дроновий удар окупантів о 23:20.

Згодом, за уточненою інформацією, стало відомо, що удар стався по одному з найбільших харківських ринків, поблизу з транспортною інфраструктурою.

Відомо про загоряння торгівельних павільйонів.

Даних про постраждалих наразі не надходило.

Вночі 5 лютого Росія атакувала "шахедами" центр Харкова. В місті були зафіксовані "прильоти" та виникли пожежі.

Ввечері окупанти вдарили ракетою по Одеському району – загинула людина, є постраждалий у важкому стані.