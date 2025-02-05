РФ вдарила ракетою по недобудові на Одещині – є загиблий та постраждалий

Російська ракета (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни вдарили ракетою по Одеському району – загинула людина, є постраждалий у важкому стані. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.

За його даними, окупанти поцілили по недобудованому житловому будинку – жертва та поранений проходили поряд.

Постраждалого доправили у важкому стані до лікарні.

На місці удару працюють екстрені служби.

Фото: Telegram Олега Кіпера