РФ вдарила ракетою по недобудові на Одещині – є загиблий та постраждалий
Росіяни вдарили ракетою по Одеському району – загинула людина, є постраждалий у важкому стані. Про це повідомив голова обладміністрації Олег Кіпер.
За його даними, окупанти поцілили по недобудованому житловому будинку – жертва та поранений проходили поряд.
Постраждалого доправили у важкому стані до лікарні.
На місці удару працюють екстрені служби.
- Вночі 5 лютого Росія атакувала "шахедами" центр Харкова. В місті зафіксовані "прильоти" та виникли пожежі.
- Прокуратура встановила, що росіяни вдарили по місту Ізюм 4 лютого балістичною ракетою "Іскандер-М", запущеною з військового полігону у Ростовській області РФ.