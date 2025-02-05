РФ ударила ракетой по недостроенному дому в Одесской области: есть погибший и пострадавший

Российская ракета (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне ударили ракетой по Одесскому району – погиб человек, есть пострадавший в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

По его данным, оккупанты попали в недостроенный жилой дом – жертва и раненый проходили рядом.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

На месте удара работают экстренные службы.

Фото: Telegram Олега Кипера