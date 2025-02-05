РФ ударила ракетой по недостроенному дому в Одесской области: есть погибший и пострадавший
Россияне ударили ракетой по Одесскому району – погиб человек, есть пострадавший в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.
По его данным, оккупанты попали в недостроенный жилой дом – жертва и раненый проходили рядом.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.
На месте удара работают экстренные службы.
- Ночью 5 февраля Россия атаковала "шахедами" центр Харькова. В городе зафиксированы "прилеты" и возникли пожары.
- Прокуратура установила, что россияне ударили по городу Изюм 4 февраля баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной с военного полигона в Ростовской области.