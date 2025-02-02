Россияне атаковали Херсон авиацией и дронами – пострадали семь жителей, среди них двое детей, также есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила областная прокуратура, глава военной администрации города Роман Мрочко опубликовал видео с места авиаудара.

По данным правоохранителей, около 15:30 российские военные в очередной раз атаковали беспилотником маршрутный автобус в Херсоне.

Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пять гражданских, среди них двое детей – 12-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Около 16:20 оккупанты совершили авиаудар по Херсону – пострадали двое горожан, данные об ударе уточняются.

Глава МВА сообщил, что россияне нанесли авиаудары по жилым кварталам: есть существенные разрушения гражданской инфраструктуры.

Обладминистрация пишет, что оккупанты нанесли удар по городу управляемой авиабомбой – ранения получили две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Правоохранители начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений россиянами. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская областная прокуратура

Специалисты завершили аварийно-спасательные работы на месте пятиэтажки в Полтаве, разрушенной атакой 1 февраля.

Из-за удара РФ погибли 14 человек, среди них два ребенка в возрасте девять и 12 лет. Пострадали 20 человек, из них четверо – дети в возрасте трех месяцев, двух, восьми и 12 лет.