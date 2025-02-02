Росіяни атакували Херсон авіацією та дронами – постраждали семеро жителів, серед них двоє дітей, також є суттєві руйнування цивільної інфраструктури. Про це повідомила обласна прокуратура, голова військової адміністрації міста Роман Мрочко опублікував відео з місця авіаудару.

За даними правоохоронців, близько 15:30 російські військові вчергове атакували безпілотником маршрутний автобус у Херсоні.

Через скидання вибухівки з дрона постраждали п’ятеро цивільних, серед них двоє дітей – 12-річний хлопчик і 13-річна дівчинка.

Близько 16:20 окупанти здійснили авіаудар по Херсону – постраждали двоє містян, дані щодо удару уточнюються.

Очільник МВА повідомив, що росіяни завдали авіаударів по житлових кварталах: є суттєві руйнування цивільної інфраструктури.

Обладміністрація пише, що окупанти завдали удар по місту керованою авіабомбою – поранення отримали дві жінки, одна з яких перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів росіянами. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці п'ятиповерхівки у Полтаві, зруйнованої російською атакою 1 лютого.

Через удар РФ загинули 14 людей, серед них дві дитини віком дев'ять та 12 років. Постраждали 20 осіб, з них четверо – діти віком три місяці, два, вісім та 12 років.