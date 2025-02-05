Россияне били по Изюму баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области России

Число жертв атаки увеличилось до шести. Пострадали 56 человек, в том числе трое детей

Запуск ракеты "Искандер" (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне ударили по городу Изюм 4 февраля баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной с военного полигона в Ростовской области РФ. Об этом сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

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Данные о ракете оперативным путем установили прокуроры.

Правоохранители устанавливают высшее военно-политическое командование оккупантов, которое отдало приказ нанести этот удар, а также непосредственных исполнителей этого военного преступления, отметил чиновник.

Следствие по делу продолжается.

В то же время увеличилось количество жертв российской атаки: в больнице скончался 61-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии после удара.

На данный момент известно, что из-за атаки погибли шесть человек, 56 человек получили ранения и острую реакцию на стресс. Среди пострадавших — трое детей.

Фото: Харьковская облпрокуратура

СПРАВКА "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной). "Искандер" – семейство баллистических оперативно-тактических ракетных комплексов класса "земля-земля". Максимальная дальность поражения цели баллистическими ракетами с ОТРК "Искандер-М" – не менее 500 км (объявлена публично) и может достигать 700 км (по экспертным оценкам, в случае применения ядерной боеголовки или облегченной обычной).