Россияне били по Изюму баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области России
Россияне ударили по городу Изюм 4 февраля баллистической ракетой "Искандер-М", запущенной с военного полигона в Ростовской области РФ. Об этом сообщил начальник управления противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.
Данные о ракете оперативным путем установили прокуроры.
Правоохранители устанавливают высшее военно-политическое командование оккупантов, которое отдало приказ нанести этот удар, а также непосредственных исполнителей этого военного преступления, отметил чиновник.
Следствие по делу продолжается.
В то же время увеличилось количество жертв российской атаки: в больнице скончался 61-летний мужчина, госпитализированный в тяжелом состоянии после удара.
На данный момент известно, что из-за атаки погибли шесть человек, 56 человек получили ранения и острую реакцию на стресс. Среди пострадавших — трое детей.
- Во вторник, 4 февраля, россияне нанесли ракетный удар по Изюму Харьковской области. Из-за атаки частично разрушено административное здание Изюмского городского совета, повреждено административное здание и остекление окон трех многоквартирных домов.
- Большинство пострадавших – работники налоговой, службы по делам детей, отдела государственной исполнительной службы, медицинского колледжа и других учреждений.