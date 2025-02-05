Росіяни били по Ізюму балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області

Запуск ракети "Іскандер" (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни вдарили по місту Ізюм 4 лютого балістичною ракетою "Іскандер-М", запущеною з військового полігону у Ростовській області РФ. Про це повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

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Дані про ракету оперативним шляхом встановили прокурори.

Правоохоронці встановлюють вище військово-політичне командування окупантів, яке віддало наказ завдати цього удару, а також безпосередніх виконавців цього воєнного злочину, зазначив посадовець.

Слідство у справі триває.

Водночас збільшилася кількість жертв російської атаки: у лікарні помер 61-річний чоловік, ушпиталений у важкому стані після удару.

Наразі відомо, що через атаку загинули шестеро людей, 56 осіб отримали поранення та гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих — троє дітей.

Фото: Харківська облпрокуратура

ДОВІДКА "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної). "Іскандер" — сімейство балістичних оперативно-тактичних ракетних комплексів класу "земля-земля". Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами з ОТРК "Іскандер-М" – не менше як 500 км (оголошена публічно) і може досягати 700 км (за експертними оцінками, у разі застосування ядерної боєголовки або полегшеної звичайної).