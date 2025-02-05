Росіяни били по Ізюму балістичною ракетою "Іскандер-М" з Ростовської області
Росіяни вдарили по місту Ізюм 4 лютого балістичною ракетою "Іскандер-М", запущеною з військового полігону у Ростовській області РФ. Про це повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.
Дані про ракету оперативним шляхом встановили прокурори.
Правоохоронці встановлюють вище військово-політичне командування окупантів, яке віддало наказ завдати цього удару, а також безпосередніх виконавців цього воєнного злочину, зазначив посадовець.
Слідство у справі триває.
Водночас збільшилася кількість жертв російської атаки: у лікарні помер 61-річний чоловік, ушпиталений у важкому стані після удару.
Наразі відомо, що через атаку загинули шестеро людей, 56 осіб отримали поранення та гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих — троє дітей.
- У вівторок, 4 лютого, росіяни завдали ракетного удару по Ізюму Харківської області. Через атаку частково зруйновано адміністративну будівлю Ізюмської міської ради, пошкоджено адміністративну будівлю та скління вікон трьох багатоквартирних будинків.
- Більшість постраждалих — працівники податкової, служби у справах дітей, відділу державної виконавчої служби, медичного коледжу та інших установ.