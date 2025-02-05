Россияне ударили дроном по одному из крупнейших рынков Харькова
Россияне ударили дроном по одному из самых больших рынков в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Городской голова предварительно написал о дроновом ударе оккупантов в 23:20.
Впоследствии, по уточненной информации, стало известно, что удар был по одному из крупнейших харьковских рынков, вблизи с транспортной инфраструктурой.
Известно о возгорании торговых павильонов.
Данных о пострадавших пока не поступало.
- Ночью 5 февраля Россия атаковала "шахедами" центр Харькова. В городе были зафиксированы "прилеты" и возникли пожары.
- Вечером оккупанты ударили ракетой по Одесскому району – погиб человек, есть пострадавший в тяжелом состоянии.