Россияне ударили дроном по одному из крупнейших рынков Харькова

Харьков (Иллюстративный скриншот)

Россияне ударили дроном по одному из самых больших рынков в Киевском районе Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Городской голова предварительно написал о дроновом ударе оккупантов в 23:20.

Впоследствии, по уточненной информации, стало известно, что удар был по одному из крупнейших харьковских рынков, вблизи с транспортной инфраструктурой.

Известно о возгорании торговых павильонов.

Данных о пострадавших пока не поступало.

Ночью 5 февраля Россия атаковала "шахедами" центр Харькова. В городе были зафиксированы "прилеты" и возникли пожары.

Вечером оккупанты ударили ракетой по Одесскому району – погиб человек, есть пострадавший в тяжелом состоянии.