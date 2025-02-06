РФ атаковала Украину 77 ударными БпЛА и двумя ракетами: есть последствия в трех областях

Охота на "шахеды" (Фото: Сухопутные войска)

В ночь на 6 февраля российские захватчики выпустили по Украине почти восемь десятков БпЛА и две баллистические ракеты, большинство целей сбиты, но есть последствия в трех областях. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

С 19:00 5 февраля оккупанты атаковали Украину 77 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово и Шаталово и двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 56 дронов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов локационно утрачены.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

В ночь на 4 февраля Россия атаковала Украину 65 ударными дронами разных типов. Силы противовоздушной обороны сбили более трех десятков вражеских БпЛА.

В Киеве было зафиксировано падение обломков беспилотника. А в Черкассах из-за атаки возникли пожары на территории трех частных предприятий.

В ночь на 5 февраля россияне атаковали украинские регионы более сотней ударных беспилотников и дронов-имитаторов, а также двумя баллистическими ракетами.