Россияне выпустили по Украине 139 ударных БпЛА и дронов-имитаторов: что удалось сбить

Подтверждено сбивание 67 дронов в 14 областях, еще более 70 БпЛА – локационно потеряны

Последствия удара по Сумам (Фото: ОВА)

В ночь на субботу, 8 февраля, россияне выпустили по Украине более сотни беспилотников, в результате атаки пострадали четыре области. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

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С 19:30 7 февраля оккупанты атаковали 139 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Шаталово.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 67 дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

71 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская области.

В частности, Сумская областная военная администрация сообщила, что вражеский беспилотник попал в частный дом в Сумах, в результате чего произошел пожар. Здание полностью разрушено. Предварительно, люди не пострадали.