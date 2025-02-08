Россияне выпустили по Украине 139 ударных БпЛА и дронов-имитаторов: что удалось сбить
В ночь на субботу, 8 февраля, россияне выпустили по Украине более сотни беспилотников, в результате атаки пострадали четыре области. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.
С 19:30 7 февраля оккупанты атаковали 139 ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Курск, Орел, Миллерово, Брянск и Шаталово.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбивание 67 дронов в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.
71 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Сумская, Полтавская, Днепропетровская и Киевская области.
В частности, Сумская областная военная администрация сообщила, что вражеский беспилотник попал в частный дом в Сумах, в результате чего произошел пожар. Здание полностью разрушено. Предварительно, люди не пострадали.
- В ночь на 6 февраля Россия атаковала Украину 77 ударными БпЛА и двумя баллистическими ракетами. Сообщалось о последствиях в трех областях.
- 7 февраля оккупанты выпустили по украинским регионам 112 беспилотников. 81 БпЛА сбили силы ПВО.