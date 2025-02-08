Росіяни випустили по Україні 139 ударних БпЛА та дронів-імітаторів: що вдалося збити

Підтверджено збиття 67 дронів у 14 областях, ще понад 70 БпЛА – локаційно втрачені

Наслідки удару по Сумах (Фото: ОВА)

У ніч проти суботи, 8 лютого, росіяни випустили по Україні понад сотню безпілотників, унаслідок атаки постраждали чотири області. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 19:30 7 лютого окупанти атакували 139 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ та Шаталово.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 67 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.

71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська області.

Зокрема, Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що ворожий безпілотник влучив у приватний будинок у Сумах, унаслідок чого здійнялася пожежа. Будівля повністю зруйнована. Попередньо, люди не постраждали.

ДОПОВНЕНО О 10:15. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях. Однак зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі.

Пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна. Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.