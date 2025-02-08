Росіяни випустили по Україні 139 ударних БпЛА та дронів-імітаторів: що вдалося збити

Росіяни випустили по Україні 139 ударних БпЛА та дронів-імітаторів: що вдалося збитидоповнено
У ніч проти суботи, 8 лютого, росіяни випустили по Україні понад сотню безпілотників, унаслідок атаки постраждали чотири області. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.
З 19:30 7 лютого окупанти атакували 139 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ та Шаталово.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 67 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях.
71 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та Київська області.
Зокрема, Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що ворожий безпілотник влучив у приватний будинок у Сумах, унаслідок чого здійнялася пожежа. Будівля повністю зруйнована. Попередньо, люди не постраждали.
ДОПОВНЕНО О 10:15. Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у столиці розрахунки ППО успішно відпрацювали по ворожих цілях. Однак зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі.
Пошкоджено фасадну частину житлового будинку та вікна. Також уламки впали на автомобілі, пошкодили огорожу в приватному секторі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
- У ніч проти 6 лютого Росія атакувала Україну 77 ударними БпЛА та двома балістичними ракетами. Повідомлялося про наслідки у трьох областях.
- 7 лютого окупанти випустили по українських регіонах 112 безпілотників. 81 БпЛА збили сили ППО.