Росія скинула КАБи на будинок у Сумській області: є загиблі, під завалами можуть бути люди

Рятувальник (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У четвер, 6 лютого, росіяни завдали авіаційних ударів по Сумській області, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Пізно ввечері російський літак здійснив пуск трьох керованих авіаційних бомб по Миропільській громаді.

Внаслідок атаки зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. За попередніми даними, дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару продовжуються. Ймовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди.