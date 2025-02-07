Росія скинула КАБи на будинок у Сумській області: є загиблі, під завалами можуть бути люди
У четвер, 6 лютого, росіяни завдали авіаційних ударів по Сумській області, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Пізно ввечері російський літак здійснив пуск трьох керованих авіаційних бомб по Миропільській громаді.
Внаслідок атаки зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. За попередніми даними, дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів.
Пошуково-рятувальні роботи на місці удару продовжуються. Ймовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди.
- Сумська область щодня перебуває під обстрілами з боку Росії. Окупанти б'ють ударними дронами, КАБами, а також обстрілюють з артилерії та мінометів.
- 4 січня 2025 року росіяни завдали авіаційного удару по багатоповерховому будинку у селищі Свеса. Серед постраждалих були діти.