Россия сбросила КАБ на дом в Сумской области: есть погибшие, под завалами могут быть люди
В четверг, 6 февраля, россияне нанесли авиационные удары по Сумской области, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Поздним вечером российский самолет осуществил пуск трех управляемых авиационных бомб по Миропольской общине.
В результате атаки разрушен двухэтажный многоквартирный дом. По предварительным данным, два человека погибли. Тела обнаружены при разборе завалов.
Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди.
- Сумская область ежедневно находится под обстрелами России. Оккупанты бьют ударными дронами, КАБ, а также обстреливают из артиллерии и минометов.
- 4 января 2025 года россияне нанесли авиационный удар по многоэтажному дому в поселке Свеса. Среди пострадавших были дети.