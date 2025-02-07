Россия сбросила КАБ на дом в Сумской области: есть погибшие, под завалами могут быть люди

Спасатель (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В четверг, 6 февраля, россияне нанесли авиационные удары по Сумской области, в результате чего есть погибшие. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Поздним вечером российский самолет осуществил пуск трех управляемых авиационных бомб по Миропольской общине.

В результате атаки разрушен двухэтажный многоквартирный дом. По предварительным данным, два человека погибли. Тела обнаружены при разборе завалов.

Поисково-спасательные работы на месте удара продолжаются. Вероятно, под завалами еще могут находиться люди.