Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Сумской области: есть раненые, в том числе дети
В субботу, 4 января, россияне нанесли авиационный удар по многоэтажному дому в Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на дом в Свесской общине Шосткинского района.
По предварительным данным, ранены двое детей и один взрослый. В результате атаки разрушен один подъезд многоэтажки.
В настоящее время проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, под завалами могут находиться люди.
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