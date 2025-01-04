Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Сумской области: есть раненые, в том числе дети

Под завалами поврежденного дома могут находиться люди, отметили в ОВА

Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В субботу, 4 января, россияне нанесли авиационный удар по многоэтажному дому в Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на дом в Свесской общине Шосткинского района.

По предварительным данным, ранены двое детей и один взрослый. В результате атаки разрушен один подъезд многоэтажки.

В настоящее время проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, под завалами могут находиться люди.

Фото: Сумская ОВА