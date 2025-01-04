Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Сумской области: есть раненые, в том числе дети
Спасатели (Иллюстративное фото: ГСЧС Украины)

В субботу, 4 января, россияне нанесли авиационный удар по многоэтажному дому в Сумской области. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

Оккупанты сбросили управляемую авиационную бомбу на дом в Свесской общине Шосткинского района.

По предварительным данным, ранены двое детей и один взрослый. В результате атаки разрушен один подъезд многоэтажки.

В настоящее время проводится аварийно-спасательная операция. Вероятно, под завалами могут находиться люди.

Россияне ударили КАБом по многоэтажке в Сумской области: есть раненые, в том числе дети
Фото: Сумская ОВА
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  • 31 декабря российская армия атаковала город Шостка в Сумской области. Повреждены жилые дома и другие объекты социальной сферы.
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