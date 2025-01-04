Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Сумській області: є поранені, зокрема діти – фото

Під завалами пошкодженого будинку можуть перебувати люди, зазначили в ОВА

Рятувальники (Ілюстративне фото: ДСНС України)

У суботу, 4 січня, росіяни завдали авіаційного удару по багатоповерховому будинку в Сумській області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

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Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на будинок у Свеській громаді Шосткинського району.

За попередніми даними, поранені двоє дітей і один дорослий. Унаслідок атаки зруйновано один під'їзд багатоповерхівки.

Наразі проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть перебувати люди.

ДОПОВНЕНО О 17:19. Національна поліція повідомила, що кількість поранених збільшилась до п’яти. Постраждали двоє дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Фото: Сумська ОВА