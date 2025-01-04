Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Сумській області: є поранені, зокрема діти – фото

Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці в Сумській області: є поранені, зокрема діти – фотодоповнено
У суботу, 4 січня, росіяни завдали авіаційного удару по багатоповерховому будинку в Сумській області. Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.
Окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на будинок у Свеській громаді Шосткинського району.
За попередніми даними, поранені двоє дітей і один дорослий. Унаслідок атаки зруйновано один під'їзд багатоповерхівки.
Наразі проводиться аварійно-рятувальна операція. Ймовірно, що під завалами можуть перебувати люди.
ДОПОВНЕНО О 17:19. Національна поліція повідомила, що кількість поранених збільшилась до п’яти. Постраждали двоє дворічних дітей, ще троє місцевих мешканців отримали поранення.
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