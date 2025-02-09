Росіяни вночі випустили по Україні 151 БпЛА: є наслідки у шести областях

Підтверджено збиття 70 дронів, ще два БпЛА перебувають у повітряному просторі України

Робота ППО (Фото: Сумська ОВА)

У ніч проти 9 лютого окупанти запустили по Україні понад 150 ударних БпЛА та дронів-імітаторів, є наслідки у шести областях. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

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З 19:30 8 лютого росіяни атакували 151 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 70 дронів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА перебуває в повітрі, бойова робота триває.

Унаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Волинська, Житомирська, Дніпропетровська та Харківська області.

ДОПОВНЕНО О 16:12. Київська обласна військова адміністрація повідомила, що повітряна тривога через атаку БпЛА тривала 11 годин.

В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Але в Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку впали уламки. Пошкоджено фасад недобудованого будинку.

В інших місцях області зафіксовані падіння уламків на відкритій місцевості.

7 лютого 2025 року окупанти випустили по українських регіонах 112 безпілотників. 81 БпЛА збили сили ППО.

У ніч проти 8 лютого Росія атакувала українські регіони 139 безпілотниками. Було підтверджено збиття 67 дронів у 14 областях, ще понад 70 БпЛА – локаційно втрачені.