У Сумах росіяни дроном-камікадзе типу Shahed вдарили по автостоянці у дворі житлового будинку – є пошкодження, була пожежа. Виконувач обов'язки мера міста Артем Кобзар опублікував відео з місця події.

Незабаром після удару він розповів, що пошкоджено й горять "дуже багато" автівок. Також через вибух повилітали вікна у будинках. На місці працюють співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції та швидкої допомоги.

Начальник обладміністрації Володимир Артюх згодом повідомив, що машини вдалося загасити, рятувальники роблять обхід по квартирах. Попередньо, знищено сім авто.

Посадовець зауважив, що удар прийшовся по центру мікрорайону, неподалік від місця атаки розташована школа.

Місцева філія Суспільного публікує відео з іншого ракурсу.

10 лютого зранку працюватиме штаб з ліквідації наслідків удару, повідомив медіа в. о. міського голови.

ОНОВЛЕНО о 23:50. Зараз відкривається 29 школа – там буде штаб з ліквідації атаки. Також у дворі, де був приліт, співробітники ДСНС встановлять намет, котрий опалюватиметься, і в якому можна буде зігрітися, повідомив Кобзар.

У ніч проти 30 січня російський дрон влетів у багатоповерхівку в Сумах. Було зруйновано дев’ять квартир і 12 балконів. Рятувальники впродовж дня дістали з-під завалів дев'ять тіл мешканців, 14 осіб постраждали. Через атаку загинуло 11 людей.

У ніч проти 9 лютого окупанти запустили по Україні понад 150 ударних БпЛА та дронів-імітаторів, є наслідки у шести областях.