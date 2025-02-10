На Київщині виявили частину російської касетної авіабомби – фото

Фото: ДСНС

На Київщині у лісосмузі виявили бойовий елемент російської касетної авіаційної бомби, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Співробітники комунального підприємства виявили підозрілий предмет й викликали рятувальників.

Сапери ДСНС визначили, що знахідка – бойова частина самоприцільного елемента касетної авіабомби РБК-500, котру застосовують окупанти. Виявлений боєприпас знищили на місці.

"Нагадуємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся, не чіпайте його та негайно повідомте рятувальників за номером 101", – наголосили у відомстві.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС