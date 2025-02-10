На Київщині виявили частину російської касетної авіабомби – фото
На Київщині у лісосмузі виявили бойовий елемент російської касетної авіаційної бомби, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Співробітники комунального підприємства виявили підозрілий предмет й викликали рятувальників.
Сапери ДСНС визначили, що знахідка – бойова частина самоприцільного елемента касетної авіабомби РБК-500, котру застосовують окупанти. Виявлений боєприпас знищили на місці.
"Нагадуємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся, не чіпайте його та негайно повідомте рятувальників за номером 101", – наголосили у відомстві.
- На початку лютого ДСНС опублікувала фото російського безпілотника та попередила, щоб українці його в жодному разі не чіпали, оскільки той вибухає під час контакту з людиною.