На Київщині виявили частину російської касетної авіабомби – фото
Фото: ДСНС

На Київщині у лісосмузі виявили бойовий елемент російської касетної авіаційної бомби, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Співробітники комунального підприємства виявили підозрілий предмет й викликали рятувальників.

Сапери ДСНС визначили, що знахідка – бойова частина самоприцільного елемента касетної авіабомби РБК-500, котру застосовують окупанти. Виявлений боєприпас знищили на місці.

"Нагадуємо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не наближайтеся, не чіпайте його та негайно повідомте рятувальників за номером 101", – наголосили у відомстві.

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
Фото: ДСНС
  • На початку лютого ДСНС опублікувала фото російського безпілотника та попередила, щоб українці його в жодному разі не чіпали, оскільки той вибухає під час контакту з людиною.
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