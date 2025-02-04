Рятувальники показали російський дрон, який вибухає під час контакту з людиною – фото

У ДСНС закликали телефонувати у 101 та 102 у разі виявлення такого безпілотника

Шеврон ДСНС (Фото: пресслужба ДСНС)

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) опублікувала фото російського безпілотника та попередила, щоб українці його в жодному разі не чіпали.

"Якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102", – йдеться у підписі до зображення.

Рятувальники зазначили, що російські окупаційні війська запускають подібні безпілотники, "які спрямовані саме на мирних мешканців та миттєво детонують при контакті".

Фото: ДСНС