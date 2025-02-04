Рятувальники показали російський дрон, який вибухає під час контакту з людиною – фото
Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) опублікувала фото російського безпілотника та попередила, щоб українці його в жодному разі не чіпали.
"Якщо ви побачили подібний предмет, в жодному разі не підходьте до нього, не чіпайте та одразу телефонуйте за номерами 101 та 102", – йдеться у підписі до зображення.
Рятувальники зазначили, що російські окупаційні війська запускають подібні безпілотники, "які спрямовані саме на мирних мешканців та миттєво детонують при контакті".
- 31 липня 2024 року повідомлялося, що росіяни під час атак по Україні почали використовувати дрони "Гербера". У ЦПД розповіли про особливості таких безпілотників.
- Майже кожної ночі окупанти під час ударів по Україні застосовують десятки дронів-імітаторів для відволікання протиповітряної оборони.