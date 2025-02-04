Спасатели показали российский дрон, который взрывается при контакте с человеком – фото
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала фото российского беспилотника и предупредила, чтобы украинцы его ни в коем случае не трогали.
"Если вы увидели подобный предмет, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте и сразу звоните по номерам 101 и 102", – говорится в подписи к изображению.
Спасатели отметили, что российские оккупационные войска запускают подобные беспилотники, "направленные именно на мирных жителей и мгновенно детонирующие при контакте".
- 31 июля 2024 года сообщалось, что россияне во время атак по Украине начали использовать дроны "Гербера". В ЦПД рассказали об особенностях таких беспилотников.
- Почти каждую ночь оккупанты при ударах по Украине применяют десятки дронов-имитаторов для отвлечения противовоздушной обороны.