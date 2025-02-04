Спасатели показали российский дрон, который взрывается при контакте с человеком – фото

В ГСЧС призвали звонить в 101 и 102 в случае обнаружения такого беспилотника

Шеврон ГСЧС (Фото: пресс-служба ГСЧС)

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опубликовала фото российского беспилотника и предупредила, чтобы украинцы его ни в коем случае не трогали.

"Если вы увидели подобный предмет, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте и сразу звоните по номерам 101 и 102", – говорится в подписи к изображению.

Спасатели отметили, что российские оккупационные войска запускают подобные беспилотники, "направленные именно на мирных жителей и мгновенно детонирующие при контакте".

Фото: ГСЧС