Россия запустила по Украине 83 ударных дрона и имитатора: подробно о последствиях на земле

Воздушные силы сообщают о последствиях в четырех областях Украины

Последствия ночной атаки БпЛА в Сумах (Фото: ГСЧС)

В ночь на 10 февраля Россия атаковала Украину 83 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами. Есть последствия в четырех областях, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По состоянию на 09:00 подтверждено уничтожение 61 БпЛА в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях.

22 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушные силы сообщили, что в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Полтавская и Кировоградская области.

В частности, россияне ударили "шахедом" по автостоянке во дворе жилого дома в Сумах.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что в Сумах в четырех многоэтажных жилых домах выбито более 300 окон.

В Харьковской области в селе Бугаевка Чугуевского района в результате ночной атаки БпЛА горела кровля хозяйственного сооружения.

Утром враг атаковал Миргородский район Полтавской области. В результате падения вражеского БпЛА повреждены 10 частных домохозяйств.

В Кировоградской ОВА сообщили, что защитники неба сбили "шахед" над территорией области, однако утверждают, что обошлось без последствий.