Росія запустила по Україні 83 ударні дрони й імітатори: детально про наслідки на землі

Повітряні сили повідомляють про наслідки у чотирьох областях України

Наслідки нічної атаки БпЛА у Сумах (Фото: ДСНС)

В ніч проти 10 лютого Росія атакувала Україну 83 ударними безпілотниками і дронами-імітаторами. Є наслідки у чотирьох областях, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 БпЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

22 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряні сили повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.

Зокрема, росіяни вдарили "шахедом" по автостоянці у дворі житлового будинку в Сумах.

Згодом у ДСНС повідомили, що загалом в Сумах в чотирьох багатоповерхових житлових будинках вибито понад 300 вікон.

У Харківській області в селі Бугаївка Чугуївського району внаслідок нічної атаки БпЛА горіла покрівля господарчої споруди.

Зранку ворог атакував Миргородський район Полтавської області. Внаслідок падіння ворожого БпЛА пошкоджено 10 приватних домогосподарств.

У Кіровоградській ОВА повідомили, що оборонці неба збили "шахед" над територією області, проте стверджують, що минулося без наслідків.